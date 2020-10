GA Eagles gooit na zwakke start te laat de remmen los en gaat onderuit tegen NEC

,,We begonnen heel slecht’’, bromde Brouwers onomwonden. Zijn doelpunt in z’n honderdste competitieduel als voetbalprof zorgde amper voor glans of vrolijkheid. Ook niet bij Bas Kuipers die zijn rentree in stadion De Goffert – vorig seizoen speelde hij nog voor NEC – anders had voorgesteld. ,,We verdienden meer hier. Het eerste half uur was niet goed, maar in de hele tweede helft waren we de baas op het veld. Tegen een sterk NEC, maar we staan wel met lege handen en dat is zuur.’’