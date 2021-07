GA Eagles haalt international van de Comoren binnen

interview Rijzige Zweedse GA Eag­les-spits Lidberg wil plaag zijn voor verdedi­gers

17 juli Lang en blond, typisch Zweeds zou je bijna zeggen, zodra je Isac Lidberg ziet. De nieuwe spits van Go Ahead Eagles vormt een flink contrast met de laatste Zweed in Deventer dienst, de kleine Adrian Edqvist, die twee seizoenen geleden dartelde aan de zijlijn. Lidberg is meer een type centrumspits, al bekent hij ondanks zijn lengte niet per se door de lucht bediend te willen worden. ,,Ik speel liever snel over de grond.”