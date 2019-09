GA Eagles haalt met mouwen omhoog punt uit Bloedkuul

En dus bracht Go Ahead Eagles vrijdagavond ook, onbewust, een eerbetoon aan het deze zomer tachtig jaar geworden stadion De Goffert, dat zijn bijnaam “Bloedkuul” dankt aan de bouw in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ruim 80.000 kubieke meter zand werd met kruiwagen en schep verplaatst door honderden Nijmeegse werklozen tijdens de verplichte werkverschaffing.

Bloed, zweet en tranen…. De manier waarop Go Ahead tegen NEC de eindstreep haalde was er – sportief bezien – ook eentje van karaktervol en met de mouwen omhoog. Op het arbeidsethos van de troepen van trainer Jack de Gier was weinig aan te merken na ruim anderhalf uur voetballen. Ook de drie doelpunten in een uitwedstrijd – waarin het slechts vier ballen binnen de palen schoot (NEC kwam tot 12 pogingen) – zorgden voor tevreden gezichten en een prima moyenne. Daarmee was het goede nieuws wel verteld over Go Ahead. Het noodlijdende NEC kampt met financiële problemen en schiet dit seizoen sportief tekort, maar toonde zich in eigen huis een stuk stabieler dan de formatie van De Gier.