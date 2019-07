GA Eagles haalt Van Iperen binnen; Bannink nieuw doelwit

Van Iperen komt over van Telstar en tekent een contract voor twee seizoenen bij GA Eagles. De naam van de 24-jarige Noord-Hollander zong al sinds vrijdagavond rond in Deventer. Van Iperen begon zijn voetballeven in Haarlem, waarna hij via Hollandia, AZ en Cambuur bij Telstar belandde. Daar was hij de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde in de defensie. Hij speelde bijna tachtig wedstrijden in de eerste divisie voor Telstar.