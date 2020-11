GA Eagles heeft de cijfers van topploeg, maar jaagt amper schrik aan; Eyibil leert wijze les

Voor de zevende keer in tien wedstrijden geen tegentreffer. Dat zijn de cijfers van een topformatie in de eerste divisie. Maar dat is GA Eagles niet. De Deventer middenmoter oogt in de eerste maanden van het seizoen een beetje als zijn trainer: onberispelijk, beschaafd, soms wat saai en zonder al te drieste strapatsen. De degelijkheid zelve, zeg maar.

Het elftal van trainer Kees van Wonderen is tot in de puntjes georganiseerd en geeft verdedigend amper wat weg. Ook tegen Excelsior is het alleen tien minuten voor tijd heel even vrouwen en kinderen eerst als Mats Wieffer keeper Jay Gorter tot het uiterste dwingt en Stijn Meijer de paal raakt. Problemen kent GA Eagles verder totaal niet tegen Excelsior, waar eerste divisie-topscorer Omarsson volledig aan banden ligt bij Sam Beukema en Jeroen Veldmate.