GA Eagles heeft deal bijna rond: aanvaller Athletic Bilbao op weg naar Deventer

GA Eag­les-spe­ler Brouwers vindt 'pittig duel' tegen Feyenoord wel lekker: 'Al levert het weinig op'

22 augustus Luuk Brouwers stapte na Feyenoord - Go Ahead Eagles (2-0) met een dubbel gevoel weer de bus in richting Deventer. De middenvelder had genoten van een wedstrijd in een ‘fantastisch stadion’, maar het gemis aan punten zorgde toch een lichte baalstemming. ,,Je verliest, dus het levert weinig op.’’