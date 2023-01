GA Eagles heeft een beroerde staat van dienst tegen AZ: 13 nederlagen in 15 duels

Go Ahead Eagles won in de periode 1996-2022 maar 1 confrontatie met AZ. Naast 1 gelijkspel waren er maar liefst 13 nederlagen voor de ploeg uit Deventer, die de Alkmaarders vanavond (aftrap 18.45 uur) treffen in de Adelaarshorst. De enige zege was op 8 februari 2014 in de eredivisie (2-1).

Eerder dit seizoen won AZ thuis met 2-0, via goals Vangelis Pavlidis en Myron van Brederode. Vorig seizoen eindigde het duel in Deventer in 1-4. De 1-0 van Luuk Brouwers werd weggepoetst door Sam Beukema en Vangelis Pavlidis, allebei 2 keer.

Geen geweldige erelijst

Go Ahead Eagles-trainer René Hake kan ook al geen geweldige erelijst overleggen als het gaat om wedstrijden tegen AZ. In de eredivisie won hij slechts 1 van zijn 8 ontmoetingen met de Alkmaarders en speelde 2 keer gelijk. De enige zege: 0-1 met FC Utrecht op 27 januari 2021.

Doelpunten mogen er hoe dan ook wel verwacht worden in Deventer. Alleen de supporters in het Philips Stadion en de Johan Cruijff ArenA (beide 33) zagen dit eredivisieseizoen namelijk meer goals dan de fans in de Adelaarshorst (31).

Scoren in 25 eredivisieduels

Bovendien scoorde AZ in elk van zijn laatste 25 eredivisieduels en evenaarde het clubrecord: december 1984-augustus 1985 en september 2008-maart 2009. De laatste keer dat AZ niet scoorde in een eredivisieduel was thuis tegen FC Twente op 13 maart 2022: 0-1. En AZ scoorde in in elk van zijn laatste 18 uitduels in de eredivisie, sinds een 0-0 bij Vitesse op 28 november 2021.