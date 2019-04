GA Eagles heeft geen beste herinneringen aan arbiter Mulder

Slijngard knikt een ‘slecht’ Jong GA Eagles in slotsecon­den naar winst

9:15 Jong Go Ahead Eagles heeft de Reservecompetitie B maandagavond in de eigen Adelaarshorst afgesloten met de zevende overwinning van het voorjaar. De beloften van Roda JC werden in de topper met 3-2 geklopt door een doelpunt van Jairzinho Slijngard diep in blessuretijd.