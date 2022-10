GA Eagles heeft het gehad met al die gelijke spelen en Excelsior is daar het slachtoffer van

Bij GA Eagles keerde Bas Kuipers terug in de basiself. De aanvoerder miste de duels met Helmond Sport en NEC. In de ziekenboeg nog altijd Erwin Mulder en Federico Mattiello. Verder kon trainer Rene Hake beschikken over een volledig fitte selectie. Ook Rashaan Fernandes, tegen Helmond geblesseerd uitgevallen, was dus inzetbaar. Verder geen wijzigingen in de basiself ten opzichte van het laatste competitieduel tegen NEC (3-3).

Excelsior begon brutaal en kreeg in het eerste kwartier al een paar aardige kansen om de score te openen. Kharchouch en Lamprou kwamen in positie om eens goed uit te halen. Succes leverde het de Rotterdammers niet op, maar GA Eagles was wel gewaarschuwd. Na de snelle achterstand vorige week tegen NEC kon de ploeg van Hake het zich niet weer veroorloven te laat wakker te zijn.

Dus werd het tempo opgevoerd, en werd Excelsior naar achteren gedrongen. Ineens golfde in deel twee van de eerste helft de ene na de andere aanval richting het doel van Stijn van Gassel. Die duwde een bal van Philippe Rommens nog net uit zijn kooi; vlak voor rust was hij kansloos op een inzet van dichtbij van Willum Willumsson. De IJslander zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Bobby Adekanye, en plaatste die laag in de verre hoek: 1-0 GA Eagles.

De beer was los en twee minuten later schoot Adekanye - deze keer op aangeven van Willumsson - zelf meteen de 2-0 binnen. GA Eagles drukte het veldoverwicht snel uit in de score en had de wedstrijd eigenlijk nog voor rust helemaal in het slot moeten duwen. Maar Evert Linthorst - die in goede positie kwam - koos er voor af te leggen op Lidberg. Dat bleek de verkeerde keuze. Een derde doelpunt bleef (nog) uit.

Dat bood Excelsior de kans om in de tweede helft te blijven jagen op de aansluitingstreffer. Bijna kwam die er, toen Lamprou ineens opdook voor De Lange. Die kreeg nog net een voetje tegen de bal en hield GA Eagles daarmee in het zadel.

De tweede helft werd zodoende een kopie van de eerste, want toen Excelsior weer was uitgeraasd sloeg GA Eagles weer toe. Jamal Amofa verdedigde uit met een lange haal naar voren, Lidberg ging met de bal lopen en ontdeed zich niet alleen van tegenstander Awoudja, maar ook van Van Gassel: 3-0. Wedstrijd beslist.

De 3-1 van Lamprou, een dik kwartier voor tijd binnen gekopt na een hoekschop, kon GA Eagles niet meer verontrusten.

Het was de derde wedstrijd op rij waarin GA Eagles drie keer scoorde, en al de vijfde van dit seizoen. Dat toont aan dat de ploeg van Hake de zaakjes aanvallend momenteel uitstekend op orde heeft en met vertrouwen kan uitkijken naar de laatste twee optredens voor het WK begint, tegen Twente (uit) en Vitesse (thuis).

Go Ahead Eagles - Excelsior 3-1 (2-0). 40. Willum Willumsson 1-0, 42. Bobby Adekanye 2-0, 60. Isac Lidberg 3-0, 72. Lazaros Lamprou 3-1. Scheidsrechter: Kamphuis. Gele kaart: Ayoub, Baas, Goudmijn (Excelsior). Toeschouwers: 9.238.

GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Linthorst (66. Llansana), Rommens, Willumsson, Edvardsen (79. Berden); Adekanye (79. Stokkers), Lidberg.

