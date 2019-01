GA Eagles heeft in Adelaarshorst zelden wat te duchten van Almere

Go Ahead Eagles kan met vertrouwen uitkijken naar de wedstrijd tegen Almere City FC van vrijdagavond. De Flevolanders wonnen pas één keer eerder een duel in De Adelaarshorst.

Sinds de entree in het betaalde voetbal van de Almeerder club in 2005 verloor Go Ahead alleen de allereerste ontmoeting. Eind december 2005 won – toen nog – FC Omniworld met 1-4 in Deventer. Sindsdien bleef Go Ahead, dat elke thuiswedstrijd nog scoorde tegen Almere City, negen keer zonder nederlaag en won het daarvan zes keer in eigen huis.

De Deventenaren hebben in de regel sowieso weinig moeite met Almere City. Sterker, in Flevoland won Go Ahead nog vaker dan in Deventer: acht keer in elf ontmoetingen.

Vrije val