GA Eagles heeft Mulenga bijna binnen, Çolak in de herkansing

UPDATEHalil Çolak gaat in de herkansing bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige flankspeler uit Deventer heeft zich dinsdag weer als proefspeler gemeld op het trainingsveld bij de eerstedivisionist, waar het op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt - zoals verwacht - rustig bleef. Al tekent Jacob Mulenga vrijwel zeker woensdag alsnog zijn contract in Deventer.

Mulenga was dinsdag eveneens op het trainingsveld te zien bij GA Eagles, dat met de 36-jarige spits in verregaande onderhandelingen is over een contract. Er ligt op Larenstein een verbintenis klaar voor de Zambiaan, die echter nog wat extra wensen rond prestatiebonussen op tafel heeft gelegd bij GA Eagles. De Deventer club hoopt die plooien woensdag glad te strijken. Trainer Van Wonderen gaf vorige week al aan dat hij Mulenga graag toevoegt aan zijn selectie.

,,Met Mulenga zijn we in gesprek over een verbintenis‘’, verklaarde technisch manager Paul Bosvelt dinsdagavond. Hij hoopt woensdag zijn nieuwe spits te presenteren. ,,Het ziet er goed uit, maar moet zijn definitieve beslag nog krijgen. Daarbij is de transferdeadline geen factor, aangezien Jacob een transfervrije speler is.‘’

Çolak

Çolak mag zich deze week opnieuw bewijzen aan trainer Kees van Wonderen. De routinier maakte twee weken geleden als proefspeler ook al een paar keer zijn opwachting bij GA Eagles, de club waarvoor hij van 2008 tot 2010 ook al speelde. Na die sessie vertrok Çolak om in Turkije zijn geluk te beproeven, maar die missie strandde vorige week. De buitenspeler speelde het afgelopen decennium al in Turkije voor Kasimpasa, Istanbulspor en Samsunspor.

Na deze week neemt GA Eagles een besluit over een eventuele samenwerking met Çolak.

Berden

De revalidatie van Martijn Berden gaat de goede kant op. De 23-jarige buitenspeler liep in augustus in de oefenwedstrijd tegen FC Twente een knieblessure op, maar is op de weg terug. Morgen keert hij terug in de groepstraining en begint hij aan de laatste fase van zijn revalidatie.