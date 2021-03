GA Eagles heeft technische staf vrijwel rond: Na Boufarra blijven ook Simonis en Berghuis aan

Het trio blijft tot de zomer van 2022 aan GA Eagles en trainer Kees van Wonderen verbonden. De debuterend hoofdcoach heeft ook nog een doorlopende verbintenis tot volgend jaar in Deventer. ,,Aanvankelijk hadden zowel GA Eagles als ik gekozen voor een eenjarige verbintenis, om van beide kanten te zien hoe het zou bevallen”, aldus Paul Simonis, die beschikt over het hoogste trainersdiploma. ,,Nu, zo’n tien maanden later, kunnen we spreken van een constructieve samenwerking. Ik voel me hier erg op mijn plek en ben dan ook blij met deze verlenging.”