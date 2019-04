GA Eagles heeft uitstekende herinneringen aan arbiter Van der Eijk

video Stegeman laat spelers van Go Ahead bijtanken: ‘Dat is nodig ook’

6 april Go Ahead Eagles heeft een play-offticket vrijwel zeker binnen na de 1-0 zege van vrijdagavond op Jong AZ. De eerstvolgende wedstrijd is pas op maandag 15 april tegen Jong Ajax, dus is het nu een goed moment om de voet even van het gaspedaal te halen, concludeert trainer John Stegeman.