GA Eagles heeft vers bloed nodig; Schotse ruit moet de kast in

OP RAPPORTJohn Stegeman verbloemt slechts zelden de realiteit. Ook zondag niet, na het echec tegen Sparta (6-1 verlies). De wanvertoning van Go Ahead Eagles werd pijnlijk duidelijk onderstreept door de briesende coach, die nog op zijn tong beet ook. Ingrijpen is onvermijdelijk.

Verdedigend onthutsend, grossierend in fouten en aanvallend machteloos werd Go Ahead afgeschoten op Het Kasteel, waar Marcel Valk de Deventer adelaar in 1995 voor de laatste keer aan een overwinning hielp. Verliezen van Sparta, ach, daar kijkt niemand in Deventer nog echt van op. Maar de manier waarop was even lamlendig als beschamend. Daarmee zette GA Eagles niet alleen zichzelf, maar ook de 550 meegereisde fans sportief voor schut. De luid zingende aanhang was tot kort voor drie uur zondagmiddag verbaal de baas op het Kasteel. De 2-0 van Auassar én het broddelwerk van hun eigen helden knakte de stembanden. En vooral dat laatste moeten de Deventer voetballers zich aanrekenen, vond Stegeman. De coach maakte hardop zijn excuses naar de supporters. ,,Als Go Ahead zijnde staan wij ergens voor. Dat moeten de spelers zich heel goed realiseren. Dit was slecht.’’

Bosz

De gedachten in Rotterdam gingen terug naar begin december, toen het sterke Jong PSV gehakt maakte van de Deventer ploeg (5-1). Betaald voetbal-onwaardig oreerden Stegeman en zijn spelers destijds in koor. Go Ahead mocht nooit meer zó door de ondergrens zakken. Nog geen drie maanden later op een nagenoeg uitverkocht Spangen maakten de Deventenaren het – zo mogelijk – nog wat bonter. De verdedigende bloopers stapelden zich op en Gino Bosz eiste daarin net als tegen Jong PSV een hoofdrol op. Werd de defenseur toen al in de rust gewisseld, Stegeman liet Bosz tegen Sparta nog een kwartiertje en twee tegendoelpunten langer staan. Al had dat ongetwijfeld ook alles te maken met de vroeg met een hamstringblessure uitgevallen captain Jeroen Veldmate.

Treurspel

Dat de beschuldigende vinger alleen naar Bosz wijst, is onterecht. Keeper Hobie Verhulst stapte meermalen briesend het doel uit om zijn medespelers op scherp te zetten. Hij moet wanhopig zijn geworden van het treurspel dat zich voor zijn ogen afspeelde. Niemand bij GA Eagles haalde zijn niveau, al was vooral de blik op de apathische houding van de voetballers een kwelling voor het oog. En als er in het veld niemand de verantwoordelijkheid pakt, doet Stegeman dat aan de zijlijn. Woest stiefelend, mopperend op alles en iedereen, probeerde hij het lont te ontsteken. Vergeefs. De spelers lieten elkaar verzuipen tegen Sparta dat lachend profiteerde en de tweede plek in de eerste divisie opeiste.

Ingrijpen

Wat nu? GA Eagles pakte 8 punten in de zeven duels in het kalenderjaar 2019. Dat deden dertien andere ‘Keuken Kampioeners’ beter dan de Deventer ploeg. Zorgelijke cijfers, net als de achttien tegentreffers; maar eentje minder dan in de hele eerste seizoenshelft. GA Eagles worstelt met zichzelf, het verwachtingspatroon en een smeulende vormcrisis. En waar de Deventer ploeg maandenlang gevrijwaard was van fysiek leed dienen zich nu ook blessures aan bij spelers. Het wegvallen van sterkhouders als Jeroen Veldmate en Jeff Stans kan Stegeman nu al helemaal niet gebruiken. De Epenaar is er weliswaar de man niet naar om veel te veranderen in zijn basisploeg, ingrijpen lijkt onvermijdelijk. Immers, vers bloed kan een elftal over een dood punt helpen. Thomas Verheydt komt er als spits en aanjager weer aan. Ook Bruno Andrade staat al weken te trappelen, net als Orhan Džepar. De laatste verdween uitgerekend tegen Jong PSV uit de basisploeg. De talentvolle Eefdenaar kreeg in november externe kritiek over zijn weinig aanvallende impulsen als linkerflankspeler, maar zorgde wel voor balans en bood diepgaande middenvelders als Bakx en Van der Venne de kans om zich voor het doel te melden.

Schotse ruit

De veel geroemde teamgeest van het najaar lijkt op dit moment uit de fles in de Adelaarshorst. Onrust is echter wel het laatste waar de trainer op zit te wachten en dus kregen de voetballers een spreekverbod na de dreun bij Sparta. Stegeman nam de volle verantwoordelijkheid en schuld op zich. Psychologie van de koude grond bij een ploeg die op het veld zelf geen enkel zelfregulerend vermogen toonde en nagenoeg alle duels verloor.

Het is aan Stegeman om het elftal weer op de rit te krijgen. Open, eerlijk en duidelijk. Het credo van de coach, die ook weet dat na elk sportief drama dit seizoen een vrolijk optreden volgde. De nederlagen bij Jong AZ, Telstar en Jong PSV werden vervolgd met een overwinning op Jong Ajax, FC Dordrecht en Helmond Sport. Die volwassenheid moet GA Eagles ook vrijdag tonen tegen MVV. Dan praat niemand meer over de Schotse ruit. Het cultshirt waarmee Go Ahead begin jaren negentig paradeerde en dit jaar door de fans werd gekozen als tweede uittenue, brengt dit seizoen vooralsnog slechts rampspoed. Trainer Hans de Koning zou de Schotse ruit na de bekerwedstrijd bij Ajax al in de brand hebben gestoken. Stegeman is niet zo bijgelovig, maar na drie duels en louter verlies lijkt een verbanning van de ruit richting een goededoelenorganisatie geen heel slecht plan.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 5

Lelieveld 4

Bosz 3 (61. Groenbast -)

Veldmate 5 (36. Bliek 4)

Baas 4,5



Stans 4

Bakx 4 (46. Werkhoven 4)

Van der Venne 4