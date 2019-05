GA Eagles heeft Willem II’er Lieftink dan toch te pakken

video GA Eag­les-fan Tristan (15) glipt klas uit om uit-kaart tegen RKC veilig te stellen

23 mei Tristan (15) glundert van oor tot oor. Natuurlijk was hij erbij woensdagavond, in de bijna-laatste minuut dat Go Ahead Eagles toch scoorde en won in Den Bosch. De playoffs in, dat is een droom waarvan Tristan hoopt dat hij pas wakker wordt als ‘Kowet’ twee keer gewonnen heeft. Er zitten nog twee wedstrijden tegen RKC Waalwijk tussen droom en werkelijkheid. De vlaggenzwaaier van Sfeerteam ADHD (Active DieHards Deventer) gaat er de komende nachten nog net niet wakker van liggen.