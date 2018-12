GA Eagles-Helmond Sport onder leiding van arbiter Blank

GA Eagles en beloften­teams, het blijft een pijnlijk slecht huwelijk

12:17 Go Ahead Eagles en Jong-teams, het blijft een afschuwelijk slecht huwelijk. In een mistroostig Eindhoven gaat het deze donkere maandagavond voor de beschamend zwakke Deventer ploeg voor de vierde keer op rij mis in een uitwedstrijd tegen een beloftenformatie. Jong PSV is met een 5-1 afstraffing nog mild voor GA Eagles.