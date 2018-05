GA Eagles hengelt Gino Bosz definitief aan boord in Deventer

Bosz tekent donderdagmiddag een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar. De komst van de Apeldoorner hing al een maandje in de lucht bij de Deventer Jupiler Leagueclub. De technische leiding van GA Eagles had begin april al de eerste gesprekken met Bosz, die dus transfervrij wordt weggeplukt uit het Arnhemse Gelredome. Voor John Stegeman is de middenvelder ook geen onbekende. De nieuwe trainer van GA Eagles werkte in 2015 bij Heracles nog samen met Bosz. ,,Ik heb toen prettig met hem samengewerkt”, vertelt Gino Bosz op de website van GA Eagles. ,,Hij houdt van leuk, aanvallend voetbal en past dat ook toe op de trainingen.”

Verleden

Gino Bosz heeft een verleden bij Heracles en Cambuur en debuteerde in 2014 onder het bewind van zijn vader en oud-Ajax-trainer Peter Bosz in de eredivisie voor Vitesse. In Arnhem kreeg de Apeldoorner - die in de jeugd al bij GA Eagles speelde - vorig jaar een herkansing bij Jong Vitesse, nadat zijn profloopbaan in Leeuwarden op dood spoor was beland. ,,Nu kies ik heel bewust voor Go Ahead Eagles”, aldus Bosz, die zowel centraal in de verdediging als controlerend op het middenveld uit de voeten kan. ,,Ik wil minuten maken, zo veel mogelijk spelen.”