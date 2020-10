GA Eagles houdt De Graafschap van zich af in matig schouwspel

Het eerste punt in eigen stadion is binnen voor Go Ahead Eagles. De oostelijke derby tegen De Graafschap – in een spookachtig decor – eindigde zoals het begon, zonder doelpunten. Veel spektakel leverde het duel niet op, aan de andere kant hield de ploeg van trainer Kees van Wonderen betrekkelijk eenvoudig stand. Het gelijkspel was dan ook niet meer dan terecht.

Van Wonderen wijzigde zoals verwacht nauwelijks iets aan zijn eerste elf na de verdiende 2-0 overwinning in Maastricht tegen MVV van drie dagen eerder. Alleen Wout Droste keerde terug in het elftal als rechterverdediger, de plek die jongeling Julliani Eersteling tegen MVV overigens opnieuw prima invulde.

Heel veel viel er in de eerste helft niet te genieten in de lege Adelaarshorst. De teams hadden elkaar overduidelijk goed vooraf bestudeerd en spectaculaire momenten voor de doelen waren schaars. Go Ahead Eagles presenteerde zich in balbezit alleraardigst, alleen vertaalde zich dat niet in veel uitgespeelde mogelijkheden.

Katachtig

De Graafschap was voor rust het meest dreigend en dat vertaalde zich in twee momenten van opwinding. Eerst was daar Jesse Schuurman, die zag hoe GAE-keeper Jay Gorter katachtig reageerde op een schot van de Doetinchemmer. Even later blokte Sam Beukema een bal die was afgevuurd door Elmo Lieftink. De man die vorig seizoen nog het rood-geel van GA Eagles droeg, stond aan het eind van een goede aanval van De Graafschap. De bezoekers mochten in de eerste 45 minuten het meeste aanspraak maken op een treffer, maar die kwam er niet.

Status quo

De tweede helft was leuker, mede omdat GA Eagles meer initiatief ontplooide en liet zien toch wel graag meer dan een punt over te houden aan de oostelijke derby. Bas Kuipers en Jay Idzes namen de veste van Rody de Boer onder vuur en de druk werd langzaam opgevoerd. Omdat een doelpunt uitbleef, ontstond echter toch weer een status quo. De Graafschap had in de slotfase veel de bal, maar het ontbrak aan frisse ideeën bij de formatie van Mike Snoei, waar Jonathan Opoku een kwartier voor tijd nog in de ploeg kwam. Bij GA Eagles verschenen Kevin van Kippersluis (voor Bradly van Hoeven) en Zakaria Eddahchouri (voor Frank Ross) binnen de lijnen.

Op het resultaat had het weinig invloed meer. Ook in de slotfase gebeurde er bitter weinig voor de doelen, waarmee de 0-0 eigenlijk eenvoudig verklaard was. Opnieuw een bevestiging voor Van Wonderen dat hij met GA Eagles de defensieve zaakjes prima op orde heeft. Voorin blijft het echter grillig.

Zaterdag speelt Go Ahead Eagles weer thuis. Dan komt FC Eindhoven op visite in Deventer.

Go Ahead Eagles – De Graafschap 0-0. Scheidsrechter: Bax.

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (86. Eersteling), Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Corboz; Van Hoeven (61. Van Kippersluis), Hendriks, Ross (67. Eddahchouri).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm 13-10-2020: Voetbal: Go Ahead Eagles v De Graafschap: Deventer (L-R): Dylan Chiazor of De Graafschap , Luuk Brouwers of Go Ahead Eagles, Mael Corboz of Go Ahead Eagles © BSR Agency