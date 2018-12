GA Eagles houdt financiële buffer overeind bij gemeente Deventer

De handreiking van de gemeente Deventer om de termijn met drie jaar te verlengen is cruciaal voor GA Eagles. De profclub is daarmee – ook bij mogelijke financiële tegenslag - verzekerd van extra armslag om aan alle verplichtingen te voldoen. Over het afgelopen seizoen leed Go Ahead een verlies van 580.000 euro, deze voetbaljaargang zal dat waarschijnlijk zo’n drie ton zijn. Toch is er op dit moment voor Go Ahead geen noodzaak de lening op te nemen. De club beschikt over voldoende eigen liquide middelen.