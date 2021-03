GA Eagles houdt stand tegen Cambuur, maar het is niet voldoende voor die ene prijs

Zonder de geblesseerde Erkan Eybil, maar wel weer met aanvoerder Jeroen Veldmate (afwezig tegen TOP Oss), begon GA Eagles aan het thuisduel met Cambuur, de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. Oftewel de minst gepasseerde defensie tegen de meest scorende aanval. Eerder dit seizoen wist GA Eagles de Friezen al twee keer te verslaan (competitie en beker).

In balbezit

GA Eagles had het in de openingsfase moeilijk tegen Cambuur, dat steeds de aanval zocht en via Robin Maulun en Ragnar Oratmangoen snel een paar goede mogelijkheden kreeg. Jay Gorter onderscheidde zich. In balbezit lukte het GA Eagles zelf aanvankelijk amper om de middenlijn over te komen. Pas halverwege de eerste helft kreeg Jacob Mulenga een grote kans, maar hij kreeg van dichtbij niet zijn voet tegen de bal na een goede voorzet vanaf rechts van Giannis Botos.

Daarna kantelde het spelbeeld, en was een doelpunt voor GA Eagles ineens dichterbij dan eentje voor Cambuur. Een schot van Boyd Lucassen werd gekraakt en Antoine Rabillard mikte maar net naast na een fraaie individuele actie. Doelpunten bleven weliswaar uit in de eerste helft, leuk om naar te kijken was de wedstrijd in elk geval wel.

De spanning bleef er ook in, omdat bij de wedstrijd in Velsen Telstar vlak voor rust tot 1-1 terugkwam tegen De Graafschap. Op dat moment was een doelpunt voor GA Eagles dus voldoende voor de periodetitel.

Knappe reflex

Het lukte de ploeg van Kees van Wonderen alleen niet om het initiatief echt in handen te nemen. Daarvoor was de tegenstander simpelweg te goed, en bij GA Eagles vloeiden de krachten langzaam maar zeker weg in de tweede helft. Cambuur had het meest de bal, en kreeg via Mees Hoedemakers en ook de beste kans op de 1-0. Gorter ranselde met een knappe reflex een snoeiharde bal van de Cambuur-speler uit het doel. Ook bij een poging van Oratmangoen stond Gorter in de weg.

Zo hield GA Eagles het doel ook tegen een topploeg maar weer eens schoon, al leverde het door de late overwinning van De Graafschap (1-2) dan geen prijs op. Het doorstaan van de ‘testcase’ zal Van Wonderen en zijn equipe waarschijnlijk wel weer het nodige extra zelfvertrouwen geven richting de ontknoping van de competitie en de play-offs.

Go Ahead Eagles – SC Cambuur 0-0. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Kuipers, Brouwers (GA Eagles), Schmidt (Cambuur).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos; Rabillard (87. Eersteling), Mulenga (72. Hendriks), Van Hoeven.

