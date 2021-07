GA Eagles houdt zich aardig staande, maar verliest tweede oefenduel wel van Heracles

Toch deed GA Eagles vrijwel niets onder voor Heracles in de wedstrijd van twee keer een uur. Trainer Kees van Wonderen, die geen waarde wenst te hechten aan het resultaat in deze fase van de voorbereiding, liet twee verschillende elftallen in actie komen. ,,We zijn aan het opbouwen‘’, stelde de oefenmeester nog voor het treffen in Erve Asito. ,,Conditioneel sterker worden, wennen aan elkaar en kijken waar we staan. Nadat vorige week vrijwel iedereen drie kwartier speelden, bouwen we dat nu verder uit naar een uur.’’