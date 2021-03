GA Eagles-huurling Eyibil na seizoen terug naar Mainz, Van Hoeven nog vraagteken

Een langer verblijf in De Adelaarshorst ligt niet voor de hand nu GA Eagles afgelopen winter Giannis Botos voor anderhalf heeft gehuurd van AEK Athene. De twee jeugdinternationals spelen azen allebei op de positie van aanvallende middenvelder. Na het seizoen volgt er nog wel een evaluatiemoment, geeft technisch manager Paul Bosvelt aan, en wordt bekeken of de huurperiode van Eyibil wellicht toch nog een vervolg krijgt.

Van Hoeven

De toekomst van Bradly van Hoeven is wat meer omgeven met vraagtekens. De huurling keert normaal gesproken in de zomer terug naar Sparta, waar zijn contract afloopt. De kans is echter groot dat de optie door de Rotterdamse eredivisieclub wordt gelicht. ,,Wij zitten in de wachtkamer nu’’, aldus Bosvelt, die een langer verblijf van Van Hoeven in Deventer niet uitsluit. De flankspeler heeft zich na een moeizame start in Deventer uitstekend ontwikkeld dit seizoen.