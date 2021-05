GA Eagles huurt verdediger Kramer voor een jaar bij AZ: ‘Best wel onder de indruk’

Geen grootse huldiging na promotie GA Eagles? ‘Vier het volgend jaar groots, áls we ons handhaven’

16 mei Deventer vierde afgelopen woensdag feest, na de promotie van Go Ahead Eagles naar de eredivisie. Maar een grootse huldiging op de Brink kan écht niet in coronatijd. Clubeigenaar Alex Kroes suggereerde afgelopen vrijdag, tijdens de uitzending van Café 1902 TV op YouTube, dat er dan maar volgend jaar een grootse huldiging in de stad gehouden moet worden, áls zijn club zich handhaaft in de eredivisie. ,,Handhaving staat gelijk aan promotie. Dat is een groot feest waard.’’