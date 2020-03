‘GA Eagles ideale kans voor Kees: architect als speler en trainer’

Het is een lenteavond in mei 2018. Bondscoach Kees van Wonderen en Art Langeler (directeur voetbalontwikkeling van de KNVB) voeren een pittige discussie op een hotelterras in hartje Engeland. Oranje O17 had net gewonnen van Duitsland en Spanje en was zeker van de kwartfinale op het EK. Moest de basisploeg spelen in de laatste groepswedstrijd of kregen de wissels hun kans? ,,Het werd écht een mooie, scherpe discussie over topsport, prestatiedrang en ontwikkeling van talent.’’