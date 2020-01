GA Eagles in beroep tegen geldboete, maar heeft buik vol van gedrag fans

Go Ahead Eagles baalt van de misdragingen van een klein deel van de achterban in de afgelopen maanden. In een pittig statement veroordeelt de Deventer club het afgestoken vuurwerk en het gesprek aan respect van de fans richting tegenstanders.

Algemeen-directeur Jan Willem van Dop kraakte gisteren in deze krant al een kritische noot en deed dat een dag later nog eens dunnetjes over. De tijd van relativeren en problemen verbaal wegmasseren is voorbij, zegt Van Dop, die zich heel goed realiseert dat GA Eagles nog een voorwaardelijke sanctie boven het hoofd hangt van een wedstrijd zonder publiek. Dat alles na onder meer eerdere onlusten tegen De Graafschap. ,,We pikken het als club niet meer‘’, benadrukte Van Dop. ,,Ik vond het belangrijk om nu naar buiten te treden. Om nog voor de wedstrijd van vanmiddag tegen NAC en een stevige reactie neer te zetten. De maat is vol en ik hoop dat idereen dan in ziet nu.‘’

Van Dop doelt op het statement wat hij als algemeen-directeur zondagochtend op de site van GA Eagles plaatste. ,,Het moet nu echt afgelopen zijn. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. En ook om richting al die goedwillende supporters – gelukkig ruim 99% – uit te leggen waar óók helaas veel tijd, geld en energie van de club heen moet. We werken met een kleine organisatie, waar dit soort negatieve processen grote druk op legt. Net als budgettair: de boetes en schadebedragen moeten ergens vandaan komen, bijvoorbeeld uit het voetbalbudget. Het is gewoon écht doodzonde in alle opzichten.”

In beroep

GA Eagles kreeg vorige week vanuit de KNVB een boete opgelegd vanwege het afgestoken vuurwerk in het uitvak bij De Graafschap. Hoewel de Deventer club de sanctie van 3.750 euro niet accepteert en in beroep gaat, is de maat wel vol. ,,Wij vinden echter wel dat we er alles aan gedaan hebben om respectievelijk de feiten te voorkomen en te bestraffen”, aldus Van Dop.

Volledig scherm Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles. © FOTO HISSINK

Door de misstanden bij IJsselmeervogels ligt GA Eagles wederom onder het vergrootglas van de aanklager. Van Dop realiseert zich dat de kans op een nieuwe seponering van de feiten – zoals eerder wel gebeurde na vuurwerkonderzoeken rond duels met NAC en FC Dordrecht – nu nihil is. Een paar fans betraden het veld in Spakenburg, er werd vuurwerk afgestoken en spelers van de ‘Vogels’ werden bekogeld met aanstekers en bierbekers.

Boos