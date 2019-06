GA Eagles in gesprek met Ulderink over terugkeer naar Adelaarshorst

De oefenmeester uit Aalten heeft inmiddels een gesprek gevoerd met de clubleiding van Go Ahead, bevestigde Ulderink maandagavond. Over inhoud en vervolg wenste de 49-jarige Achterhoeker niets los te laten. Die bal ligt - volgens Ulderink - bij GA Eagles en technisch manager Paul Bosvelt, die benadrukt dat de Deventer club nog ‘volop in gesprek is met kandidaten’. Jean-Paul de Jong, Jack de Gier en Jurgen Streppel waren de veelgenoemde namen die de revue passeerden in Deventer, nadat trainer John Stegeman op woensdag 29 mei zijn vertrek naar PEC Zwolle openbaarde. Ulderink lijkt echter op pole-position te liggen na het pinksterweekeinde.

Nederland

Ulderink is momenteel nog trainer van het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town, maar is momenteel terug bij zijn gezin in Aalten. Hij staat na zijn eerdere buitenlandse avontuur in Engeland bij Reading open voor een terugkeer naar Nederland, waar hij eerder onder meer AGOVV, De Graafschap en Jong Ajax onder zijn hoede had.

Bij GA Eagles werkte hij van 2008 tot en met 2011 en bracht hij de Deventer club op de drempel van de eredivisie. In de nacompetitie van 2010 strandde Go Ahead na verlenging op Willem II. In die periode was Bosvelt assistent-trainer van Ulderink.

Ook de huidige assistent-trainer bij GA Eagles is een oude bekende voor Ulderink. Marco Heering werkte in 2012 met hem samen bij AGOVV.