GA Eagles in rouw: clubvrouw en vrijwilligster Karin (55) overleden

Koers was de afgelopen twintig jaar een van de prominente gezichten van de Deventer club. Zo stond ze in het spelershome en was ze de afgelopen vijftien jaar tijdens thuiswedstrijden de professionele steun en toeverlaat van journalisten in de persruimte van de Deventer club. Ook was Koers twee seizoenen geleden teammanager van de GA Eagles-jeugd Onder 17.