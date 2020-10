GA Eagles in slaapverwekkende vertoning niet langs Excelsior

wedstrijdverslagDe twee teams die graag de lift hadden genomen naar de subtop van de Keuken Kampioen Divisie – Go Ahead Eagles en Excelsior – moesten er zaterdag in berusten dat ze een verdieping verder alweer van boord gingen. In een weinig verheffend onderonsje in de Adelaarshorst slaagde geen van beiden erin de defensie van de ander te kraken: 0-0.

Go Ahead Eagles opereerde zoals verwacht in dezelfde formatie als afgelopen maandag, toen NAC Breda in de beker op eclatante wijze van het veld werd gepoetst (6-0). Dus met Zakaria Eddahchouri weer ‘op tien’ en met Erkan Eyibil en Antoine Rabillard op de flanken.

Puntertje

Hoewel er in de eerste helft bij beide teams behoorlijk wat fout ging, waren de beste mogelijkheden wel voor de thuisploeg. Bij Go Ahead Eagles kregen Eyibil en Eddahchouri de beste mogelijkheden in de eerste drie kwartier, beiden zagen hun inzet net naast het doel verdwijnen. Bij Excelsior kwam Elías Már Ómarsson – clubtopscorer – een keer in goede positie. Zijn puntertje vormde geen probleem voor Jay Gorter. Slordigheden waren zowel bij GA Eagles als bij de bezoekers uit Rotterdam aan de orde van de dag. Dat er voor rust geen doelpunten werden genoteerd, kwam nauwelijks als een verrassing.

Eyibil

Ook in de tweede helft was het lange tijd allerminst sprankelend wat er op de grasmat van de Adelaarshorst werd gelegd. GA Eagles kwam verdedigend (weer) amper in de problemen, maar dwong zelf ook veel te weinig af. Eyibil ontpopte zich als de belangrijkste luis in de pels van Excelsior. De Duits-Turkse aanvaller zette een paar keer zijn eigen aanval op en kwam vroeg in de tweede helft ook tot een venijnig schot op doel.

Mazzel

Verder viel er toch bijzonder weinig te beleven op een verder lekker zonnig zaterdagmiddagje in Deventer. De teams bleken dusdanig aan elkaar gewaagd dat geen van beide erin slaagde de status quo te doorbreken. GA Eagles kon zich er in elk geval wel op beroepen dat het al voor de achtste keer dit seizoen de nul hield, al had het in de slotfase alle mazzel dat Excelsior het net niet nog wist te vinden. Mats Wieffer (schot gepareerd door Jay Gorter) en Stijn Meijer (paal) waren dichtbij. GA Eagles zette na het inbrengen van Jacob Mulenga nog een soort van slotoffensief in - zonder succes.

Met de doelpuntloze remise schiet zowel GA Eagles als Excelsior niet veel op. Waar andere ploegen in het linkerrijtje - Almere City, NEC en De Graafschap - vrijdag wel wisten te winnen, daar schreef GA Eagles slechts een puntje bij. Op zich geen schande tegen een ploeg als Excelsior, maar trainer Kees van Wonderen had zich er vooral in aanvallend opzicht waarschijnlijk meer van voorgesteld.

Go Ahead Eagles – Excelsior 0-0. Scheidsrechter: Hensgens. Gele kaart: Idzes, Corboz (GA Eagles), Wieffer (Excelsior).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eddahchouri (52. Corboz); Eyibil (80. Mulenga), Hendriks, Rabillard (67. Ross).

