GA Eagles is een meester in het spelen van één goede helft

OP RAPPORTEen hele wedstrijd een acceptabel en hoog niveau halen. Het lukt Go Ahead Eagles in 2019 net wat t weinig. De Deventer ploeg is ‘een kei’ in het spelen van één goede helft. Zo ook vrijdagavond bij Helmond Sport, waar een soeverein eerste bedrijf werd opgevolgd door een magere tweede 45 minuten. Exact zoals ook al gebeurde tegen FC Volendam. Bleef schade in Noord-Holland vorige week nog uit, in Helmond gingen twee kostbare punten verloren.

Trainer John Stegeman heeft het vaak over leermomenten. Die waren er weer genoeg na de remise in Brabant (1-1). Eerder en efficiënter de trekker overhalen, is les één. En dat gold tegen het zwakke Helmond Sport in het bijzonder voor Jaroslav Navrátil, die zijn vizier al wekenlang niet meer op scherp heeft staan. Het spreekt in zijn voordeel dat hij wél vaak in scoringspositie komt. Maar de bal tegen de touwen jagen; het lukt de rechtsbuiten maar niet.

Bakx

Ook het ontbreken van Istvan Bakx deed zich voelen. De geschorste architect van het Deventer aanvalsspel is sterk aan de bal, heeft overzicht en is in staat een aanvaller vrij voor de keeper te zetten. De invulling van het middenveld wordt voor Stegeman een interessante puzzel komende week als Go Ahead zich voorbereidt op het treffen met koploper FC Twente. Met Bakx, Jeff Stans, Richard van der Venne en Paco van Moorsel heeft Stegeman vier kandidaten voor de drie posities op het middenrif.

Slaap

Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht in stadion De Braak. Go Ahead kwam via een strafschop van Thomas Verheydt verdiend op 0-1 en had werkelijk niets te duchten van de wel heel povere thuisploeg. Maar het leek wel of de Deventer ploeg zich in slaap liet sussen in de loop van de tweede helft. Die indruk wekte Hobie Verhulst althans ook een beetje. De Eagles-goalie liet zich verrassen bij een venijnig afstandsschot van invaller Bram Zwanen. De bal belandde via de vuisten van de Go Ahead-doelman in het dak van het doel. Een slippertje. Al betwistte Verhulst dat door te wijzen naar de enorme zwabber in het schot. Feit bleef dat hij niet vrijuit ging.

Veilig

Dat Go Ahead zodoende punten verspeelde, had de ploeg volledig aan zichzelf te wijten. Helmond Sport bakte er helemaal niets van voor rust en dan is het zaak om het af te maken. Ondanks de geboden ruimte, ontbrak de killersmentaliteit echter bij Go Ahead, dat zijn kostje al min of meer gekocht heeft. De Deventer club bivakkeert in een soort van ‘veilig’ niemandsland. De titel is uit zicht met twaalf punten achterstand op FC Twente en vrijstelling voor de eerste ronde van de play-offs is ook al nagenoeg veilig. Roda JC en MVV hebben als voornaamste concurrenten al elf punten achterstand. Wellicht dat de echte honger daardoor ontbreekt, resulterend in wisselvallig spel? Verhulst wilde daar niets van weten. ,,Tot de goal speelden we gewoon een goede wedstrijd. We moeten het alleen eerder afmaken.”

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 5

Lelieveld 6

Bosz 6,5

Bliek 6

Baas 6

Stans 5,5 (83. Pouwels -)

Van der Venne 6

Van Moorsel 5,5