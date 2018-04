GA Eagles is in Adelaarshorst vaak de baas over Fortuna Sittard

Hoewel Fortuna Sittard de laatste editie, twee seizoenen geleden, met 0-2 wist te winnen, was dat een uitzondering. Slechts zelden boeken de Limburgers een resultaat in de Adelaarshorst, waar GA Eagles verder alleen in 1982 en 1985 verloor van Fortuna. Van de twintig ontmoetingen in de geschiedenis won GA Eagles er twaalf in eigen huis.

Moed

Fortuna zal echter moed putten uit het tot dusver zo succesvol verlopen seizoen. De club staat bovenaan en is al negen duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van half februari toen Jong AZ met 2-0 te sterk was. Daarnaast wonnen de Limburgers ook al twee keer van GA Eagles. In de KNVB-beker werd het in oktober 3-0; in de Jupiler League een maand later 2-1, na twee treffers van Wesley Dammers.