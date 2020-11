GA Eagles is na sterke eerste helft al klaar met geplaagd FC Den Bosch

wedstrijdverslagHet werd een relatief ontspannen zondagmiddagje voor Go Ahead Eagles, dat na 45 minuten al zo goed als klaar was met het geplaagde FC Den Bosch. Met drie treffers in de eerste helft zat de thuisploeg snel op rozen en steeg het dankzij de tweede zege in zes dagen (3-0) naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Trainer Kees van Wonderen zag weinig reden veel te sleutelen aan de formatie die midweeks met 2-1 won bij Telstar. Alleen Wout Droste keerde terug in de ploeg op de rechtsachterpositie, daar waar in Velsen Boyd Lucassen nog speelde. Jacob Mulenga en Frank Ross begonnen op de reservebank.

Eigenlijk had Go Ahead Eagles vanaf de eerste minuut al vrij weinig te duchten van het ontmantelde FC Den Bosch. De Brabanders draaien een stroef seizoen en kregen ook zondag in Deventer weinig poot aan de grond.

Bekwaam

Halverwege de eerste helft zat de thuisploeg al op rozen met een 2-0 voorsprong. De openingstreffer van Antoine Rabillard was het resultaat van een heerlijke aanvalsopzet waarbij Sam Hendriks de bal exact in de loop van de Franse spits speelde. Rabillard rondde de mogelijkheid uitermate bekwaam af voor de 1-0.

Kluts

De 2-0 kwam op naam van Den Bosch-speler Daniel Noels, die de bal bij een aanvalspoging van GA Eagles in de kluts achter zijn eigen doelman werkte. De Brabanders waren daarna zelf ook een paar keer dreigend – een schot over van Kevin Felida en een redding van Jay Gorter op een poging van Don Bolsius – maar kregen vlak voor rust wel de derde om de oren.

De treffer van jubilaris Bas Kuipers – in zijn 150ste wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal – was beslist een fraaie. De linksback stoomde maar weer eens op en vanuit een hele lastige hoek mikte hij de bal pardoes achter Wouter van der Steen: 3-0.

Boze gezichten

Daarmee leek het wel alsof GA Eagles al z’n kruit had verschoten. Want na rust viel er in aanvallend opzicht bijzonder weinig meer te noteren van de ploeg van Van Wonderen, de entree van Jacob Mulenga in de 46ste minuut ten spijt. Het was juist Den Bosch dat een doelpunt – en misschien wel meer – verdiende. Adrien Bongiovanni was het dichtst bij met een fraaie vrije trap waarbij de bal via de paal weer het veld in stuiterde. De boze gezichten bij GA Eagles gaven in die fase wel aan dat het bij de thuisploeg na rust allerminst soepel verliep.

Debuut Dumay

De drie punten kwamen evenwel niet meer in gevaar voor GA Eagles. Zeker niet nadat de ongelukkige Daniel Noels zijn rampmiddag compleet maakte door voor de tweede keer geel en dus rood te pakken. De tien van Den Bosch kwamen niet meer aan een eredoelpunt toe. Bij Go Ahead Eagles maakte Quiermo Dumay in de slotfase zijn debuut. Hij loste Jay Idzes af. Daarmee was het verhaal qua thuisploeg in de tweede helft ook wel verteld.

Go Ahead Eagles – FC Den Bosch 3-0 (3-0). 17. Antoine Rabillard 1-0, 21. Daniel Noels 2-0 (ed), 44. Bas Kuipers 3-0. Scheidsrechter: Blank. Rode kaart: 77. Noels (Den Bosch, 2x geel). Gele kaart: Idzes (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (89. Lucassen), Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes (84. Dumay), Corboz; Eddahchouri (46. Mulenga), Hendriks, Rabillard (74. Ross).

