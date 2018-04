GA Eagles jaagt op de eerste zege tegen Jong PSV

Nou is de geschiedenis in de Jupiler League met drie wedstrijden ook beperkt tussen beide clubs. Jong PSV maakte in 2013 zijn entree in de eerste divisie, maar die eerste jaren verbleef Go Ahead nog in de eredivisie. Na de degradatie in 2015 was Jong PSV de eerste tegenstander voor GA Eagles. De openingswedstrijd werd onder trainer Dennis Demmers na een treffer van de Belg Olivier Rommens met 1-0 verloren in het Philips Stadion. Ook later dat seizoen in de Adelaarshorst moesten de Deventenaren het hoofd buigen voor Jong PSV: 1-2.