GA Eagles jaagt op doelpunten, maar beleeft herfstoffensief vol losse flodders: ‘Droogte knaagt aan spits‘

Go Ahead Eagles is bezig aan een herfstoffensief vol losse flodders. Het elftal van trainer Kees van Wonderen slaagt er maar niet in tegenstanders met aanvallend voetbal de wil op te leggen. Waar de defensieve organisatie vanaf juni secuur is opgebouwd, is de frontlinie - niet voor het eerst - ontwapenend zwak. Na de buitenlandse misère van de vorige coronajaargang met geflopte aankopen Ngombo, Anier en – in mindere mate – Rabillard hebben drie van de vijf aanvallende aanwinsten ook dit seizoen nog geen doelpunt achter de naam. De barre Deventer cijfers – een karige 1,13 doelpunt per wedstrijd – en een verdediger als clubtopscorer (Sam Beukema) moeten ook Van Wonderen doen gruwen. ,,Droevig’’, vinden de oud-spitsen Koen van der Biezen en Bram Marbus. ,,Het roept de vraag op of er in de zomer wel goed is ingekocht.’’