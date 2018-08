GA Eagles jaagt op eerste doelpunt tegen Jong Utrecht

Het is illustratief voor het deplorabele voetbaljaar wat GA Eagles afgelopen seizoen beleefde. De Deventer ploeg trof Jong FC Utrecht eind november in eigen huis op de dag dat Dennis Bekking als technisch directeur het veld moest ruimen. Die maandagavond eindigde het sportieve optreden in een gortdroge 0-0.

Ruim vier maanden later in Galgenwaard, op tweede paasdag, verdween het laatste sprankje hoop op een sportief wonder in de vier periode. Met 1-0 ging GA Eagles in de slotminuut ten onder tegen Jong FC Utrecht na een benutte vrije trap van Tufan Özbozkurt. Het was het voortijdige einde van het mislukte seizoen.