GA Eagles jaagt op zevende halve-finale-plaats in zestig jaar

Go Ahead Eagles doet donderdag een poging om zich voor de zevende keer in de clubhistorie te plaatsen voor de halve finale van het nationale bekertoernooi. De dennenappel belandde nog nooit in de Deventer prijzenkast.

GA Eagles bereikte ook de halve finale van de KNVB-beker in 1965, 1966, 1967, 1968, 1981 en 2010 (sinds de invoering van het betaald voetbal). Alleen in 1965 haalde Go Ahead ook de finale, die echter werd verloren tegen Feyenoord (1-0).

Tegen de Rotterdammers boekte GA Eagles ook de laatste thuiszege op een ploeg uit de eredivisie. In september 2014 werd het in de Adelaarshorst 2-0 voor de Deventer ploeg, die toen zelf ook acties was op het hoogste niveau.

Matige thuisreeks

GA Eagles werd uitgeschakeld in drie van zijn laatste vier thuisduels in de beker: tegen FC Twente in 2014/2015 (0-0, verloren na strafschoppen), tegen Willem II in 2015/2016 (0-2) en tegen Jodan Boys in 2016/2017 (1-2). Alleen FC Eindhoven (2-0) werd vorig seizoen verslagen.

Kwartfinale