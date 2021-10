GA Eagles kan in thuisduel met Fortuna voor het eerst sinds 1995 derde zege op rij boeken in eredivisie

HistorieGo Ahead Eagles en Fortuna Sittard strijden zondag vanaf 20.00 uur om een genoeglijke plek in de middenmoot van de eredivisie. Al zullen de Limburgers de trip naar De Adelaarshorst sidderend aanvaarden, want dat de Deventer ploeg in eigen stadion de grote favoriet is lijkt evident.

Hoewel Fortuna Sittard de laatste twee edities, in 2015 en 2018, wist te winnen, waren dat toch vooral uitzonderingen in zestig jaar betaald voetbal. Hoogst zelden boeken de Limburgers een resultaat in Deventer, waar GA Eagles verder alleen in 1982 en 1985 verloor van Fortuna. Van de 21 ontmoetingen in de geschiedenis won GA Eagles er twaalf in eigen huis.

Buitenshuis

Fortuna Sittard won dit seizoen buiten de provinciegrenzen ook nog geen duel. Alleen bij Willem II en Vitesse werd een puntje gepakt, terwijl de laatste uitwinst dateert uit het voorjaar bij ADO Den Haag.

De kansen voor GA Eagles zijn legio, zo lijkt het. Fortuna mag dan al drie duels op rij ongeslagen zijn, het slikte in nagenoeg elke wedstrijd dit seizoen een tegendoelpunt. Het is voer voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen wat in eigen huis maar zelden het doel niet vindt. Al vier wedstrijden op rij is GA Eagles ongeslagen en het laatste verlies bij AZ dateert alweer van september.

Eredivisie

Het is inmiddels ruim 25 jaar geleden dat GA Eagles en Fortuna elkaar troffen in de eredivisie. In maart 1995 wonnen de Deventenaren met 2-0 door doelpunten van Mark Schenning en Pieter Bijl. Het was ook dat seizoen dat GA Eagles voor het laatst drie eredivisiewedstrijden op rij wist te winnen, een prestatie die het zondag na een kwart eeuw kan evenaren.