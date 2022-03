GA Eagles kan tegen PSV niet nóg een keer stunten; geen bekerfinale voor ploeg uit Deventer

Het bekersprookje voor Go Ahead Eagles is voorbij. De stuntploeg uit Deventer hoopte woensdag in de halve finale tegen PSV de flow van zondag, toen sensationeel met 2-1 werd gewonnen van Ajax, vast te houden. Dat bleek onhaalbaar. Het elftal van trainer Kees van Wonderen, dat een helft met tien man speelde na rood van Joris Kramer, verloor knokkend met 2-1. Het kan zich nu volledig richten op de eredivisie.

GA Eagles verraste met Giannis Botos in de basis. De Griekse aanvaller was de vierde middenvelder in de 4-4-2-formatie van trainer Kees van Wonderen. De entree van Botos ging ten koste van Jayu Idzes. Verder begon GA Eagles met de formatie die zondag Ajax versloeg. Met als verschil dat aanvoerder Bas Kuipers, tegen de Amsterdammers nog geschorst, weer in de verdediging stond. En Mats Deijl op de bank begon.

Bij PSV ontbrak Cody Gakpo, de international die eind september nog de eerste treffer maakte in de wedstrijd die de ploeg uit Eindhoven in de slotfase besliste, na een doelpunt van Marco van Ginkel, de oud-speler van Vitesse die ditmaal door Roger Schmidt buiten de basis werd gehouden.

Beste tegenstander

De trainer van PSV noemde GA Eagles toen ‘de beste tegenstander tot nu toe in de eredivisie’. Met dat in het achterhoofd was de Duitser was gewaarschuwd. En dat werd alleen maar versterkt door de Deventer zege van zondag op Ajax en de moeizame overwinning van de ploeg uit Eindhoven op Sparta.

Volledig scherm Joey Veerman beslist het duel, met een stijlvol doelpunt. En laat Noppert kansloos. © ANP

De eerste helft moet Schmidt sowieso niet lekker op de bank hebben gezeten. De oefenmeester hoopte op een snelle treffer, zodat PSV meer ruimte kreeg om de tweede en dus beslissende te maken. Dat gebeurde niet. Sterker nog, mede dankzij een uitmuntende doelman Andries Noppert bleef de thuisploeg in de beginfase vrij makkelijk overeind. Noni Madueke, Eran Zahavi, Joey Veerman, Erick Gutiérrez, allemaal vonden ze de keeper die aanvankelijk de tweede doelman was, achter de inmiddels vertrokken Warner Hahn.

Wapenfeit

Kon de formatie van trainer Kees van Wonderen daar iets tegenover zetten? Niet in de eerste minuten. De thuisploeg graafde zich weliswaar niet in en zocht ook wel de aanval. Het leidde alleen niet tot kansen. Het enige wapenfeit was het schotje van Inigio Córdoba, halverwege de eerste helft. Maar die ging ruim over.

Hoe anders was dat tien minuten voor rust. De voorzet van Ragnar Oratmanoeg was al heerlijk, het afwerken van Córdoba nog mooier. Alsof Michael Jordan in de Adelaarshorst was, zo hoog en zo lang bleef de Spanjaard in de lucht hangen. Verdiend was het natuurlijk niet, maar daar maalde niemand om in Deventer, en al zeker niet de Leo Halle-tribune waar het bier rijkelijk vloeide.

Rood

Lang kon er niet van genoten worden. Zo maakte Zahavi, in Deventer zwak spelend, zeven minuten alweer de gelijkmaker, nadat hij wel heel erg vrij stond. Daar kon zelfs Noppert niks aan doen.

In de rust haalde Van Wonderen Botos en Isac Lidberg eruit. En dat was niet zomaar. Omdat Joris Kramer in de slotseconde rood kreeg, nadat hij de doorgebroken Zahavi zo’n beetje bij de middellijn had neergehaald, moest de vertrekkende trainer de boel achterin wel repareren.

Volledig scherm DEVENTER, 02-03-2022, Stadium de Adelaarshorst, football, Dutch TOTO KNVB Beker, season 2021 / 2022. (L-R) b27, Go Ahead Eagles player Luuk Brouwers during the match Go Ahead Eagles - PSV © Pro Shots / Niels Boersema

Het werd een eenrichtingsverkeer, zoals je dat zo vaak ziet bij tien tegen elf. Een doelpunt van Mauro Júnior werd vlak na rust nog afgekeurd, omdat Zahavi hinderlijk buitenspel stond. Maar daarna was er geen houden meer aan voor Noppert, die twintig minuten voor tijd dan toch echt geklopt was, nadat Veerman de bal stijlvol binnenschoot en dus het duel besliste.

Masterclass

Daarmee kwam voor GA Eagles een einde aan een bekertoernooi waar de ploeg uit Deventer, na een masterclass tegen NEC, zonder meer een van de smaakmakers was. Door de uitschakeling kan het nu richten op de competitie, waar het zaterdag FC Utrecht treft. Aan Van Wonderen de taak om zijn spelers, na een week vol extremen, weer op te lappen. En weer klaar te stomen voor opnieuw een finale.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.