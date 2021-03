GA Eagles-keeper Jay Gorter: ‘Iedereen maakt wel eens een foutje’

Dordrecht-speler Ozgur Aktas was de eerste in anderhalve maand die weer eens een gaatje wist te vinden in de verdedigingslinie van Go Ahead Eagles. In de tweede helft zette hij z’n voet precies goed tegen de bal na een vrije trap van de Schapenkoppen. Het deerde Go Ahead Eagles niet (5-1 winst), maar belette Gorter wel om zijn 21ste clean sheet van het seizoen te scoren.