GA Eagles-keeper Verhulst pakt na kritiek nu zijn moment van glorie

Jong Ajax kreeg in de slotminuut een strafschop na een ongelukkige handbal van Elmo Lieftink. Het presentje was niet aan de Amsterdamse spits Lassina Traoré besteed. Zijn inzet was prima, de redding van Verhulst nog beter. ,,Nee, ik had geen idee in welke hoek hij zou schieten’’, bekende Verhulst even later in de catacomben van de Adelaarshorst. ,,Tegen De Graafschap was het vorige week door het midden en die kans leek me klein. Ik ging vol voor de rechterhoek en dat bleek de juiste. Traoré schoot ‘m hard in, dat voelde ik aan mijn handen. Lekker om weer belangrijk te zijn voor de ploeg.’’