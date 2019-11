GA Eagles knokt zich naar de top vijf in eerste divisie met kostbare driepunter bij Telstar

VIDEO Brito in STIFTEN: regenach­tig Nederland in plaats van Afrikaanse zon, maar terugkeer bij oude liefde

14 november Elso Brito had de wedstrijd tegen Telstar van zondag rood omcirkeld in zijn agenda. Zijn oude club heeft een bijzonder plekje in het voetbalhart, al had hij de uitbeurt met Go Ahead Eagles in Velsen-Zuid graag ingeruild voor een stek in de nationale ploeg van Kaapverdië. ,,Uitkomen voor je land is een van de mooiste dingen die er voor een voetballer zijn’’, zegt Brito in Stentors videorubriek Stiften.