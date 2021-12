GA Eagles koestert voor duel met PSV bijzondere uitreeks; weerzien jeugdwereldkampioenen Nauber en Götze

Ja, Go Ahead Eagles heeft al wel eens gewonnen op bezoek bij PSV, de tegenstander van donderdagavond. Vier keer zelfs, maar voor de laatste keer is het diep graven in de geschiedenisboeken. Ruim vijftig jaar geleden was het Oeki Hoekema die voor de Deventer euforie zorgde (0-1).

Deze novemberzaterdag in 1968 was de allerlaatste keer dat Go Ahead succes boekte in een uitwedstrijd tegen PSV. Op dat moment was dat zelfs de vierde overwinning in vijf wedstrijden. Het waren gloriejaren voor Go Ahead. Sindsdien volgden er nog drie gelijke spelen, maar was het vooral de schade beperken in de 22 nederlagen sindsdien. Het laatste puntje in Eindhoven pakte GA Eagles in 1981 toen Dick Schneider vanaf de stip voor de Deventer treffer zorgde.

Fijne opponent

GA Eagles is echter vooral een geliefde tegenstander voor PSV, dat alleen tegen VVV (35 duels) en Excelsior (24) een langere ongeslagen serie kent in de eredivisie. De Eindhovense koploper scoort ook vrijwel altijd als GA Eagles langskomt in Brabant. We moeten 49 jaar terug naar de laatste keer dat de Deventer veste schoon bleef (0-0 in 1972).

Uitreeks

GA Eagles moet zich warmen aan de gedachte dat het de laatste vijf uitwedstrijden in de eredivisie ongeslagen is. Een bijzondere prestatie voor een promovendus in de eredivisie: in de afgelopen dertig jaar waren er slechts twee gepromoveerde clubs die zes duels op rij zonder verlies bleven op vreemde bodem: Cambuur in 1992/1993 en AZ in 1998/1999.

Go Ahead slaagde daar in 1970 in onder leiding van trainer Frantisek Fadrhonc, maar niet als gepromoveerde club.

De laatste decennia weet GA Eagles de sportieve schade in Eindhoven relatief beperkt te houden. De grootste nederlaag dateert uit de jaren 70 toen de Deventenaren met 10-0 onderuit gingen.

Wereldkampioen

Eerde dit seizoen verloor het prima spelende GA Eagles ongelukkig en onverdiend met 1-2 van PSV, dat kort voor tijd scoorde. Mario Götze ontbrak destijds bij PSV. De Duitser kan donderdagavond wel uitkijken naar een ontmoeting met Eagles-verdediger Gerrit Nauber, zijn landgenoot met wie hij in 2009 jeugdwereldkampioen werd door Oranje Onder 17 te verslaan.