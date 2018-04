GA Eagles komt goed weg: Vak 19 twee duels leeg en hoge boete

Go Ahead Eagles komt nog goed weg met de straffen voor de excessen na de 0-4 nederlaag in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap op zondag 4 maart. Vak 19 moet twee thuiswedstrijden leeg blijven en de club krijgt een boete van 12.500 euro.

Het is een meevaller voor de Deventer Jupiler Leagueclub. Heel Deventer vreesde voor een wedstrijd in een leeg stadion. Vooral ook omdat GA Eagles nog twee voorwaardelijke straffen had openstaan. Niet voor niets heeft de club besloten om geen hoger beroep aan te tekenen bij de KNVB in Zeist.

Wel hangt de club een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek boven het hoofd. Die straf zit de Deventer club niet lekker en heeft de looptijd van een jaar. GA Eagles is akkoord gegaan met dit schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal.

De straf gaat volgens de reglementen van de KNVB dertig dagen na bevestiging van het vonnis in. Dit betekent dat Vak 19 leeg moet blijven tijdens de eerste twee officiële thuiswedstrijden van het seizoen 2018/2019. Supporters die dan een seizoenkaart hebben op Vak 19, mogen de wedstrijden niet bijwonen.

Veiligheid

De KNVB rekent het de Deventer club zwaar aan dat het de veiligheid in het stadion niet heeft kunnen garanderen na het duel met de Doetinchemse rivaal. Meerdere fans, afkomstig uit Vak 19, klommen over de hekken en gingen de fysieke strijd aan het stewards en spelers van De Graafschap. De televisiebeelden gingen de hele wereld over. De relatie tussen aanhangers van beide oostelijke clubs is al jaren gespannen.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB nam in zijn strafmaat echter wel mee dat veruit de meeste daders geïdentificeerd zijn. Tegen hen zijn maatregelen getroffen. Ook streeft GA Eagles ernaar de fikse geldboete van 12.500 euro op hen te verhalen.

Voorwaardelijke straf

Voor GA Eagles is het een stevige sanctie, die een voortvloeisel is van de voorwaardelijke straf die de Deventenaren sinds vorig jaar nog als een molensteen om de nek hing. Helemaal als een verrassing komt de straf daarom ook weer niet. De afgelopen jaren kreeg GA Eagles al twee keer eerder een forse sanctie aan de broek na misstanden. In 2016 kreeg de club een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek na misstanden in de play-offs tegen De Graafschap. Ook destijds kwamen hooligans het veld van de Adelaarshorst, was er vuurwerk en werd de confrontatie gezocht met Doetinchemse fans. op De proeftijd was twee jaar.

Vorig jaar zomer dreigde de aanklager met een wedstrijd zonder publiek op B-side en Vak 19 na ongeregeldheden in wedstrijden tegen Heracles en PEC Zwolle. Na een beroep ontsnapte de club met een boete en voorwaardelijke straf, wist voorzitter Edwin Lugt, die repte ‘dat de club door het oog van de naald was gegaan’. Beide keren moest GA Eagles wel in de buidel voor boetes van ruim 10.000 euro.

Verweer

In zijn verweer heeft GA Eagles de aanklager weten te overtuigen van het feit dat bij een lege B-Side een complete tribune gestraft zou worden voor de daden van personen in een vak aan de andere kant van het stadion. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft hier in het schikkingsvoorstel begrip voor getoond. Wel is, mede met het oog op de gevulde strafkaart van GA Eagles, een voorwaardelijke straf voor een compleet leeg stadion opgelegd. Bij een volgende overtreding van bovengenoemde aard, wordt dit omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Beroep