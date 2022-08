GA Eagles komt vroege eigen goal niet te boven en doet zichzelf tekort tegen matig Groningen

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles staat ook na drie duels puntloos in de kelder van de eredivisie. Dat was na zondag helemaal niet nodig geweest. Op bezoek bij FC Groningen speelde de ploeg van Rene Hake vooral na rust niet slecht, alleen ontbrak het voorin aan een koelbloedige spits die een keer de trekker doeltreffend overhaalde. Een curieus eigen doelpunt al vroeg in het duel werd GA Eagles zodoende fataal: 1-0.

Bij GA Eagles ontbrak spits Finn Stokkers met een blessure, terwijl ook Willum Willumsson niet fit genoeg was om op de bank plaats te nemen. Trainer Rene Hake kon eveneens niet beschikken over de geblesseerden Gerrit Nauber, Jahnoah Markelo en Martijn Berden. De geschorste Mats Deijl werd op rechtsback vervangen door Jamal Amofa. Voor Amofa zijn eerste basisplaats bij GA Eagles en dat gold ook voor Rashaan Fernandes, die op het middenveld debuteerde. Oliver Edvardsen werd naast Isac Lidberg geposteerd in de spits.

Scheidsrechter Pol van Boekel had in een zonnig Groningen amper een keer op zijn fluit geblazen, of de gastheren hadden de openingsgoal al te pakken. Een curieuze treffer, waarbij Ramon-Pascal Lundqvist met zijn lichaam van dichtbij een afstandsschot van richting deed veranderen. Keeper Jeffrey de Lange kon slechts grabbelen en duwde de bal via de paal en zijn eigen rug in de consternatie over de doellijn: 1-0.

Alweer een vroege tegenvaller dus voor GA Eagles, dat een week geleden tegen PSV ook al heel snel op achterstand kwam. Het moet gezegd: de ploeg van Hake herpakte zich in het vervolg van de eerste helft en gaf na de goal niet veel meer weg. Groningen creeerde weinig en zag hoe de bezoekers eigenlijk de beste kansen kregen. Fernandes werd een keer goed diep gestuurd door Enric Llansana, maar zijn schot was te makkelijk voor keeper Verrips. Dat gold ook voor een poging van Lidberg.

GA Eagles kwam dus beter in de wedstrijd en onderstreepte dat na rust met een serie hoekschoppen en een goede kopbal van Fernandes. De debutant in de basis speelde een uitstekende wedstrijd, legde er veel energie in en was regelmatig dreigend. De gelijkmaker hing in de lucht, al moest De Lange zich wel strekken om na een counter van Groningen een bal van Ngonge uit zijn doel te ranselen.

Fernandes werd na een dik uur afgelost door Bobby Adekanye, eigenlijk de enige aanvallende optie die Hake afgezien van beloftenspeler Robbin Weijenberg op de bank had zitten zondag. Het bleek te weinig. Adekanye toonde zich als invaller wel druistig en had ook een goede actie waarbij hij de bal afleverde aan Lidberg. De inglijdende Zweed kwam net te laat om de gelijkmaker te produceren.

Zodoende bleek drie vroege treffer fataal voor GA Eagles, dat zich vooral voor het hoofd mocht slaan dat het in de voorhoede niet wat scherper was. De druk neemt nu toe voor de Deventenaren richting het thuisduel met Sparta van komende zaterdag. Dan zullen toch echt de eerste punten gepakt moeten worden.

FC Groningen - Go Ahead Eagles 1-0 (1-0). 3. Jeffrey de Lange 1-0 (eigen doelpunt). Scheidsrechter: Van Boekel. Gele kaart: Te Wierik, Kalley (FC Groningen), Rommens (GA Eagles). Toeschouwers: 18.575.

GA Eagles: De Lange; Amofa, Idzes, Fontan, Kuipers; Llansana (85. Aventisian), Linthorst, Rommens, Fernandes (63. Adekanye); Edvardsen, Lidberg.

