GA Eagles krijgt de motor tegen NEC te laat op gang

wedstrijdverslagMet NEC en Go Ahead Eagles strijden twee van de grootste clubs in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond (aftrap 18.45 uur) in een onderling gevecht om de aansluiting bij de subtop.

Het kan niet elke wedstrijd feest zijn. Na drie wedstrijden op rij de nul te hebben gehouden, incasseerde Go Ahead Eagles tegen mede-subtopper NEC weer eens (twee) goals. De Deventer eerstedivisionist was zelf in de eerste helft onmachtig, maar richtte zich in het tweede deel van de wedstrijd goed op. Het was niet voldoende om een 2-0 achterstand weg te poetsen: het duel in Nijmegen eindigde in 2-1 voor de thuisploeg.

GA Eagles begon met twee verrassingen in de basisopstelling. Waar Frank Ross en Wout Droste rust kregen, ook met het oog op de bekerwedstrijd van maandag tegen NAC, begonnen Julliani Eersteling en Erkan Eyibil in de basisploeg. Voor Eersteling kwam er daarmee een extra kroon op de toch al bijzondere week. Maandag tekende hij een contract voor de komende drie jaar bij GA Eagles.

De eerste drie kwartier brachten de ploeg van trainer Kees van Wonderen niet veel vreugde. Afgezien van een paar dode spelmomenten – wie anders dan Sam Beukema zette zijn hoofd weer eens tegen een voorgeslingerde bal – viel er van Deventer zijde weinig te noteren in aanvallend opzicht. Het ontbrak de ploeg simpelweg aan vernuft en creativiteit, overigens niet voor het eerst dit seizoen.

Optisch overwicht

NEC had veel de bal en zette het optische overwicht voor rust om in een 1-0 voorsprong via Javier Vet. Die prikte van dichtbij de bal binnen die na een hoekschop van Jordy Bruijn voor het doel van Jay Gorter bleef hangen. Voor GA Eagles was het de eerste tegentreffer sinds 2 oktober, toen Jong FC Utrecht in Deventer drie keer scoorde.

Mulenga

De zorgen voor Van Wonderen namen vlak na rust toe toen NEC – alweer via een hoekschop – de marge verdubbelde. Deze keer was Rangelo Janga het eindstation. De thuisploeg zat op rozen tegen een onmachtig GA Eagles, dat niet veel verder kwam dan een afzwaaier van Bas Kuipers. Het noopte Van Wonderen om deze keer al binnen het uur Jacob Mulenga in de ploeg te brengen, voor Eyibil. Frank Ross loste Bradly van Hoeven af.

GA Eagles ging nadrukkelijker op zoek naar de aansluitingstreffer en vond die via het hoofd van Luuk Brouwers na – hoe kan het ook anders – een hoekschop van Mael Corboz. En de 2-1 was niet onverdiend, aangezien ook Kuipers en Ross even daarvoor al dicht bij een doelpunt waren.

Ineens werd het bijzonder leuk in de Goffert, want beide ploegen zochten heel nadrukkelijk het doel. Hendriks had de 2-2 op zijn schoen nadat hij was weggestuurd door Corboz, maar hij stuitte op doelman Alblas van NEC. Jonathan Okita liet een kans onbenut om NEC met een derde goal in veilige haven te schieten.

GA Eagles zette in de slotfase wel aan en had op basis van de tweede helft ook wel minstens een punt verdiend, maar de bal wilde niet meer goed vallen voor de ploeg van Van Wonderen. Waarmee de derde nederlaag van het seizoen een feit werd in Nijmegen.

NEC – Go Ahead Eagles 2-1 (1-0). 22. Javier Vet 1-0, 48. Rangelo Janga 2-0, 67. Luuk Brouwers 2-1. Scheidsrechter: Nagtegaal. Gele kaart: Beukema (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers (78. Lucassen), Idzes, Corboz; Van Hoeven (58. Ross), Hendriks, Eyibil (58. Mulenga).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

GA Eagles begint met twee verrassingen in de basisopstelling. Waar Frank Ross en Wout Droste rust krijgen, ook met het oog op de bekerwedstrijd van maandag tegen NAC, beginnen Julliani Eersteling en Erkan Eyibil in de basisploeg. Voor Eersteling komt er daarmee een extra kroon op de toch al bijzondere week. Maandag tekende hij een contract voor de komende drie jaar bij GA Eagles.

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles verloor één keer in Nijmegen in de laatste zes ontmoetingen.

• Vorig seizoen eindigde het duel der KKD-grootmachten in 3-3.

• Martijn Berden scoorde destijds twee keer voor GA Eagles. De derde treffer kwam op naam van Maecky Ngombo.

• In totaal won GA Eagles zes keer in Nijmegen, NEC was zelf 9 keer de sterkste in de 28 duels in eigen huis.

• NEC is nog ongeslagen in de maand oktober.

• GA Eagles scoort al tien duels op rij minimaal een doelpunt tegen NEC.

• De Deventer ploeg is al 4 duels op vreemde bodem zonder nederlaag en kreeg nog geen doelpunt tegen.

• Scheidsrechter Nagtegaal heeft de leiding.

• Aftrap vrijdag, 18.45 uur.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Corboz; Van Hoeven, Hendriks, Eyibil.

Vermoedelijke opstelling NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan, Bruijn, Vet, Okita; Ondaan, Janga.