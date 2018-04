GA Eagles krijgt dreun en kan play-offs wel uit het hoofd zetten

Ondanks de 3-1 zege op Helmond Sport van afgelopen vrijdag werd het daarom zeker geen vrolijk Pasen voor de Deventer voetballers. Met zeven punten doet de ploeg van trainer Jan van Staa waarschijnlijk niet meer mee in de strijd om de vierde periodetitel. Hoe het ook zij, de kansen zijn geminimaliseerd en vanaf nu is elke misstap dodelijk. Ook de elfde plaats die recht geeft op de play-offs om promotie raakte weer wat verder uit beeld. GA Eagles vond maar geen antwoord op het compacte spel van de Utrechtse beloften, die er zelf niet zelden gevaarlijk voor het doel van Sonny Stevens verschenen.

Kansen

Toch kwam GA Eagles getergd uit de kleedkamer in Utrecht en nam direct het initiatief. Na een actie van Bruno Andade, die de bal op het hoofd van Joey Suk deponeerde, was het de middenvelder die de bal via de hand van keeper Thijmen Nijhuis naast knikte. Amper twee minuten later was het de mee opgekomen Xandro Schenk die had kunnen scoren, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Daarna begon ook Jong FC Utrecht zich te roeren en het was dat Sonny Stevens een katachtige redding in huis had om het schot van Patrick Joosten onschadelijk te maken. GA Eagles bleef voor rust de bovenliggende partij, maar had het lastig met het compact spelende beloften uit Utrecht, die via Sylla Sow maar zo op voorsprong hadden kunnen komen. Een verdedigende actie van Robin Buwalda voorkwam Deventer schade, waarna het duel naar de rust in kabbelde een te laag tempo met de brilstand die in november ook al op de borden stond in de Adelaarshorst.

Volley-omhaal

Na de rust kwam Jong FC Utrecht beter uit de catacomben. Joosten had na negentig tellen misschien wel moeten scoren, maar schoot in vrije positie huizenhoog over. Even later was het flankspeler Bilal Ould-Chikh die met een rollertje Stevens vond. GA Eagles bleef vrij onzichtbaar, al kwam het over de rechterflank via Aaron Nemane af en toe gevaarlijk door. Na tien kreeg de kleine Brit de bal ook bij Sam Hendriks, maar diens ‘volley-omhaal’ werd een prooi voor keeper Nijhuis. Even later leek het alsnog prijs voor de spits, maar het was Tufan Özbozkurt die Utrecht op de doellijn behoedde voor een achterstand.

GA Eagles slaagde er maar niet in tot grootse daden te komen tegen de stugge hekkensluiter, die hoopte op een snelle uitbraak. Toch was het kort voor tijd bijna raak voor de Deventenaren, maar een scrimmage voor doel lukte het Ketting, Stans en Werkhoven niet om de bal tegen het net te krijgen. Dat lukte Tufan Özbozkurt uiteindelijk wel. Hij liet Stevens kansloos met een rake vrije trap. Daar had Werkhoven nog wat aan kunnen doen, maar kort voor het sluiten van de markt schoot hij van tien meter hoog over.

Jong FC Utrecht-GA Eagles (0-0).

90. Tufan Özbozkurt 1-0.

Scheidsrechter: Oostrom.

Toeschowuers: 566.

Gele kaart: Zwartjens, Hogenhout, Özbozkurt (allen Jong FC Utrecht), Schenk, Hendriks, Ketting (GA Eagles).