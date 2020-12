GA Eagles krijgt in nieuwe jaar meteen te maken met Rozendal

VOORBESCHOUWING GA Eagles moet in topduel veer laten, weer personele tegenval­ler

10 december Trainer Kees van Wonderen moet weer een bittere pil slikken. Frank Ross is vrijdagavond in de Adelaarshorst de grote afwezige bij Go Ahead Eagles wat het opneemt tegen NAC Breda. De Schot is ziek en ontbreekt al sinds woensdag op de training.