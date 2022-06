GA Eagles krijgt in voorbereiding tegenstand uit Griekenland en Kroatië, liefst tien oefenduels

Waarom Boufarra voor GA Eagles een schot in de roos was

In zijn afscheidswedstrijd greep trainer Jouad Boufarra (41) met de beloften van Go Ahead Eagles net naast de tweede promotie binnen een seizoen. De nederlaag tegen De Graafschap (0-2) deed echter niets af aan het feit dat de Groninger voor ‘Kowet’ een schot in de roos was.

16 mei