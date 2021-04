GA Eagles legt eerste speler vast voor volgend seizoen: spits uit Zweden

Go Ahead Eagles heeft een nieuwe spits vastgelegd voor volgend seizoen. De Zweed Isac Lidberg speelt de komende twee jaar in De Adelaarshorst (met de optie voor nog een seizoen).

Lidberg komt over van Gefle IF, waarmee de 22-jarige centrumspits uitkwam op het derde niveau in Zweden. De club uit de gemeente Gävle, een stad ten noorden van Stockholm, speelde jarenlang op het hoogste niveau in Zweden, maar maakte sinds 2016 een vrije val. Lidberg scoorde vorig seizoen 19 keer in 25 duels. Hij speelde ruim dertig jeugdinterlands voor Zweden.

De aanvaller speelde eerder voor Hammarby - waarmee hij op hoogste niveau actief was - en Brommapojkarna. Hij omschrijft zichzelf als een krachtige en gemakkelijk scorende aanvaller. ,,Wat dat betreft ben ik een echte spits: doelgericht en altijd op zoek naar de kortste weg richting goal.‘’

Worstelen

Isac Lidberg is de zoon van Martin Lidberg, voormalig Olympier, wereldkampioen en Europees kampioen worstelen. Hij groeide op in de Zweedse hoofdstad Stockholm en doorliep de jeugdopleiding van Hammarby IF, waar hij in 2015 op 16-jarige leeftijd zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal. ,,Het was fantastisch om op zo’n jonge leeftijd te debuteren voor Hammarby, de club waarvan ik al van jongs af aan supporter ben. Mijn hele familie zat op de tribune toen ik vlak voor het einde van de wedstrijd tegen Falkenbergs mocht invallen.”

Goed gevoel

Lidberg heeft een positieve indruk van GA Eagles. ,,De manier waarop de club graag wil voetballen, spreekt me aan. Ja, ik had al eens eerder van Go Ahead Eagles gehoord, aangezien Adrian Edqvist hier vorig seizoen heeft gespeeld. Ik ken Adrian persoonlijk niet heel goed, maar we hebben wel gemeenschappelijke vrienden.”