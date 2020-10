GA Eagles legt met sterke eerste helft basis voor winst op MVV

Waar het in eigen huis moeizaam gaat, daar harkt Go Ahead Eagles de punten op vreemde bodem voorlopig gretig binnen. Op bezoek bij MVV bleef de ploeg van trainer Kees van Wonderen voor de vierde keer dit seizoen zonder nederlaag en zelfs zonder tegendoelpunt. De 0-2 was op basis van vooral een sterke eerste helft bovendien meer dan verdiend.

Bij Go Ahead Eagles behoorlijk wat wijzigingen in de basisformatie na het echec tegen Jong FC Utrecht (2-3 verlies). De Schotse middenvelder Frank Ross – die tegen de Domstedelingen en eerder tegen FC Volendam een prima invalbeurt kende – mocht het deze keer vanaf de aftrap proberen in plaats van Zakaria Eddahchouri. Ook Antoine Rabillard (voetkneuzingen) raakte zijn plek bij de eerste elf kwijt, ten faveure van Maël Corboz. Jeroen Veldmate keerde na een beenkneuzing juist terug in het elftal, op de plek waar vorige week Justin Bakker nog speelde. Wout Droste wordt rustig ‘teruggebracht’ richting de basis, zijn positie rechtsachter werd in Maastricht overgenomen door Julliani Eersteling.

Hoewel uit de laatste ronde Covid-testen bleek dat twee MVV-spelers positief zijn, werd gewoon afgetrapt in De Geusselt. Het betreffende duo ontbrak aan Maastrichtse zijde begrijpelijkerwijs in de wedstrijdselectie. De thuisploeg dacht na twee minuten al aan een penalty na contact tussen Sam Beukema en Matteo Waem. Arbiter Richard Martens wuifde het incident weg en daarmee was voor GA Eagles direct ook het grootste gevaar in de eerste helft geweken.

Vrije trappen

De ploeg van Kees van Wonderen nam de regie in handen en speelde heel wat aardige mogelijkheden bij elkaar. Tot twee keer toe was GA Eagles – eerst via Veldmate en daarna via Corboz (lat) – via een vrije trap dicht bij de openingsgoal. Ook Sam Hendriks had de 0-1 op zijn schoen. Het was vlak daarna Jay Idzes die met een rake kopbal, op aangeven van Bas Kuipers, de ban brak.

GA Eagles nam geen gas terug en bleef de aanval zoeken. Een tweede treffer met het hoofd – deze keer de kruin van Sam Beukema na een hoekschop van Corboz – maakte dat de Deventenaren halverwege met een 0-2 voorsprong op rozen zaten in Maastricht. MVV deed van afstand wel wat pogingen, maar niets om doelman Jay Gorter echt te verontrusten.

Geen risico

Met twee goals voorsprong op zak was het niet zo’n wonder dat GA Eagles in de tweede helft het tempo wat liet zakken. Onnodig risico lopen was simpelweg niet nodig tegen een matig MVV, dat niet vaak echt schrik in de Deventer harten wist te brengen. Zodoende bleef GA Eagles relatief eenvoudig op de been. Al moest Gorter nog wel een keer redding brengen op een inzet van Joeri Schroijen.

Het duel kabbelde kortom redelijk zorgeloos richting z’n einde voor de formatie van Van Wonderen, waar Veldmate en invaller Sam Crowther in de slotfase nog een gele kaart incasseerden. Ross en Hendriks hadden de 0-3 nog kunnen maken en de score een fraaier aanzien kunnen geven.

Op basis van de eerste 45 minuten viel op de Deventer winst helemaal niets af te dingen. De tweede helft was weliswaar van wat minder niveau, het resultaat zal voor Van Wonderen en zijn manschappen voelen als doping in de aanloop naar de clash met De Graafschap van komende dinsdag.

MVV Maastricht – Go Ahead Eagles 0-2 (0-2). 27. Jay Idzes 0-1, 35. Sam Beukema 0-2. Scheidsrechter: Martens. Gele kaart: Veldmate, Crowther (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Ross (83. Van Kippersluis), Corboz; Van Hoeven (83. Crowther), Hendriks (83. Eddahchouri).

