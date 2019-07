GA Eagles legt ook Sallands streekteam over de knie

Trainer Jack de Gier wisselde net als in de twee voorgaande wedstrijden afgelopen week weer volop in beide helften. Al kreeg het grootste deel van de ‘beoogde basis’ dit keer een uur speeltijd. Ook de proefspelers kregen zestig minuten om GA Eagles te overtuigen van hun kracht. Waar de Zweedse aanvaller Adrian Edqvist zeker ook zijn kunnen etaleerde en in de allerlaatste minuut zijn doelpunt meepikte, was vooral de Fransman Antoine Rabillard een constante plaag voor de Sallandse defensie. Zijn doelpunt na ruim een kwartier – na een prima assist van Mael Corboz – was de terechte beloning voor de nijvere Rabaillard. Al had hij nog wel een keer mogen scoren. Dat gold ook voor zijn teamgenoten, die meermalen de prima keepende Tom Vastenavond op hun pad vonden. En was de goalie van Rohda een keer verslagen dan vonden Navratil en Corboz een verdediger op de doellijn. Met 0-1 achterstand mochten de amateurs de handen dichtknijpen.